Kitzingen vor 27 Minuten

Betäubungsmittel bei 15-Jährigem gefunden: Er hatte noch versucht, es loszuwerden

Bei der Kontrolle eines 15-jährigen Schülers in der Kitzinger Herrnstraße, fanden die Beamten am Mittwochabend in einer Tüte, die der junge Mann kurz zuvor weggeworfen hatte, eine geringe Menge Cannabis. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt.