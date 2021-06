Die Geomed-Kreisklinik in Gerolzhofen will ab Montag, 7. Juni, das Besuchsverbot lockern. Das geht aus einer Pressemitteilung der Klinik hervor. Demnach sei ein Besucher pro Patient und Tag zwischen 13 und 19 Uhr für eine Stunde erlaubt. Voraussetzung für den Besuch sei ein negativer PCR-Test oder ein Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden).

Ausgenommen von der Testpflicht seien nur Personen, die vollständig geimpft sind. Die Abgabe der zweiten Impfdosis müsse dabei länger als 14 Tage zurückliegen. Personen mit Krankheitssymptomen (zum Beispiel Fieber oder Atemwegserkrankungen) dürften das Krankenhaus nicht als Besucher betreten.

Während des gesamten Aufenthalts sei das Tragen einer FFP2-Maske und die Einhaltung der Mindestabstandregelung von 1,5 Meter verpflichtend. Die allgemeinen Hygieneregeln und Maßnahmen zum Infektionsschutz müssten eingehalten werden.

Bei Betreten des Krankenhauses müssen sich Besucher an der Rezeption zur Registrierung melden bevor sie auf die Station gehen. In jedem Patientenzimmer dürfe maximal ein Besucher sein, Wartezeiten seien deshalb gegebenenfalls in Kauf zu nehmen.