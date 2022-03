Kitzingen vor 49 Minuten

Besuche an der Klinik Kitzinger Land wieder unabhängig vom Impfstatus möglich

Die Klinik Kitzinger Land informiert darüber, dass Patientenbesuche ab Montag, 4. April, wieder unabhängig vom Impfstatus möglich sind. Es gilt die "1-1-1"-Regelung (ein Besucher an einem Tag für eine Stunde), ein gültiger negativer Antigentest, nicht älter als 24 Stunden, muss vorgelegt werden. Besucher haben die Möglichkeit, sich vor Ort im Testzentrum direkt an der Klinik Kitzinger Land testen zu lassen. Besuchszeiten: Montag bis Freitag: 9.30 bis 17 Uhr, Wochenende/Feiertage: 13 bis 17 Uhr. Es gilt FFP-2-Maskenpflicht in der gesamten Klinik und auch im Patientenzimmer während des Besuches. Ebenfalls unabhängig vom Impfstatus wieder zugelassen ist eine Begleitperson pro Patient zu den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) der Klinik. (Zutrittsvoraussetzung: negativer Corona-Test und FFP-2-Maskenpflicht).