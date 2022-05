Volkach vor 1 Stunde

Besuch der Schwarzlichtfabrik in Würzburg

Nachdem leider die Abschlussfahrt nach Hamburg abgesagt werden musste, konnte zumindest ein Tagesausflug in die "Schwarzlichtfabrik" stattfinden. Hierzu traf sich die 10b mit den Lehrkräften Anna Hager-Nikolay und Claudia Eißner direkt am Bahnhof in Würzburg, um dann von dort direkt in die bunte 3-D-Welt in die Posthalle eintauchen zu können. Zunächst durften sich die Schülerinnen am Empfang schminken bzw. mit Neonfarbe bemalen. Dann ging es auch schon weiter in die abgedunkelten und mit Schwarzlicht ausgestatteten Räume des 3-D-Minigolfs. Durch die eigens dafür ausgehändigten Brillen konnte man nicht nur die vorher auf die Haut aufgetragenen, leuchtenden Farben in verschiedenen Ebenen wahrnehmen, sondern auch die Räume und die Minigolfbahnen erschienen in faszinierender und schillernder 3-D-Optik. Diese 3-D-Optik erschwerte die Treffsicherheit deutlich, was jedoch den Spaßfaktor zusätzlich erhöhte. Nach dem kurzweiligen Spiel in der Schwarzlichtfabrik durften sich die Schülerinnen noch einige Zeit in der Innenstadt von Würzburg aufhalten, die sich "wettertechnisch" von ihrer besten Seite zeigte. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen machte der Stadtbummel natürlich gleich noch mehr Freude. So ging der Klassenausflug leider viel zu schnell zu Ende und die Schülerinnen machten sich auf den Nachhauseweg. Ein Blick in die zufriedenen Gesichter bestätigte, dass sie den Tag wohl sehr genossen haben.