Volkach vor 1 Stunde

Besuch auf dem Wildkräuterhof

Die beiden 6. Klassen der Mädchenrealschule Volkach unternahmen in der letzten Schulwoche einen Ausflug zum Wildkräuterhof Großmann in Oberickelsheim. Nach einer herzlichen Begrüßung konnten die Schülerinnen erstmal im Garten verschiedene Kräuter sammeln, um eine wohlschmeckende Kräuterlimonade anzurühren. Zudem wurde eine weitere kulinarische Leckerei wie Kräutersalz zubereitet. Auch für Wellness-Feeling war gesorgt, denn die Schülerinnen stellten unter Anleitung selbst Naturkosmetik-Produkte her. Abgerundet wurde der gelungene und informative Schultag mit einer Gesichtsmaske aus einem Rosenblätterbad.