Besuch auf dem Wertstoffhof

Herr Matingen von der kommunalen Abfallwirtschaft Kitzingen hat den Artikel "Wir haben ein Herz für unsere Umwelt" mit Freude gelesen und lud die Klasse G3 der St. Martin Schule Kitzingen zu einer Besichtigung des Wertstoffhofes Kitzingen ein. Die Schülerinnen und Schüler freuten sich sehr über die Einladung und auf den anstehenden Besuch. Zu Beginn gab es eine kleine Stärkung. Anschließend startete die Tour über den Ort, an dem der Müll landet, der nicht in die Umwelt geworfen, sondern sachgemäß entsorgt wird. Die Kinder lernten von Herrn Schmitt und Herrn Matingen unter anderem, dass auch auf dem Wertstoffhof der Müll getrennt und Teile wiederverwertet werden, zum Beispiel alte Fernseher oder Korken. Ein besonderes Highlight war das "Probesitzen" in einem großen Müll-Lkw. Es war ein interessanter, lehrreicher und spannender Ausflug auf dem Wertstoff.