Kitzingen vor 10 Minuten

Bestes Prüfungsergebnis

Insgesamt 99 Absolventinnen und Absolventen der Triesdorfer Fachschulen wurden in das Berufsleben entlassen. Jahrgangsbeste der Technikerschule Fachrichtung Landbau war Jana Emmert mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Absolventen der Technikerschule Fachrichtung Landbau haben laut Pressemitteilung mit ihrem Abschluss den Titel "Staatlich geprüfter Techniker für Landbau" und die Ausbildereignung erworben. Sie treffen auf ein vielfältiges Arbeitsplatzangebot in landwirtschaftlichen Unternehmen, in vor- und nachgelagerten Bereichen oder gehen auf ihre Betriebe zurück.