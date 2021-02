Die Stadtverwaltung Dettelbach versuche trotz Pandemie, den bestmöglichen Service für alle Einwohner anzubieten. Ab sofort sei es möglich, Behördengänge teilweise komplett online zu regeln oder persönliche Termine online zu vereinbaren, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Somit können wir Besucherströme besser koordinieren, verringern Wartezeiten und Kontakte - und das alles unter bestmöglichen Hygieneschutzmaßnahmen", so Bürgermeister Matthias Bielek zu dem wachsenden Online-Angebot. Auch technisch weniger affine Menschen könnten von dieser Neuerung profitieren. Für sie stehe in einer Testphase in den kommenden Monaten das neue Besucherterminal im Eingangsbereich der Verwaltung bereit. „Dieses ist sehr leicht und ohne Computerkenntnisse zu bedienen. Außerdem kann man per Knopfdruck direkt einen Mitarbeiter zur Hilfe rufen,“ erklärt der Bürgermeister weiter.

Der neue Service zeige an, welche Unterlagen für das jeweilige Anliegen benötigt würden und welche Kosten womöglich anfallen. Als weitere Vorteile nennt der Rathaus-Chef Verbesserungen für die Verwaltung selbst. Unter anderem gewinnen die Mitarbeiter durch die bessere Koordination Zeitfenster für nötige Desinfektionen und es vereinfache die erforderliche Kontaktnachverfolgung während der Pandemiebekämpfung.

Den neuen Online-Service findet man auf www.dettelbach.de unter „Bürgerservice und Terminbuchung online“.