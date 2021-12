Mainfrankenpark vor 48 Minuten

Beschwingtes Silvesterkonzert im Cineworld im Mainfrankenpark

Mit Wiener Tanzmusik der etwas anderen Art verabschieden die Berliner Philharmoniker und Chefdirigent Kirill Petrenko das Jahr. Das Cineworld Mainfrankenpark überträgt auch in diesem Jahr wieder das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker live an Silvester, 31. Dezember, um 17 Uhr. Eine Bühnenmusik von Erich Wolfgang Korngold reichert eine Shakespeare-Komödie mit Wiener Flair an, Richard Strauss feiert in seinem Ballett Schlagobers die Kaffeehauskultur, während Maurice Ravel mit La Valse eine rauschhaft-explosive Version des Wiener Walzers liefert, hießt es in der Ankündigung. Ein weiteres Highlight ist Max Bruchs Erstes Violinkonzert mit der niederländischen Volinistin Janine Jansen. Infos und Karten unter www.cineworld-main.de