Iphofen vor 31 Minuten

Bescherung für das ABZ Iphofen

Leider musste auch in diesem Jahr die traditionelle Weihnachtsfeier des Förderverein des ABZ in Iphofen ausfallen. Eigentlich sollten die Bewohner des ABZ in vorweihnachtlicher Stimmung einen schönen Nachmittag bei Musik, kleinen Leckereien und bei einem Besuch des Nikolaus verbringen. Dies musste aus den bekannten Gründen leider ausfallen. Trotzdem gestalteten fleißige Helfer des Vereins kleine Geschenkpäckchen und übergaben diese an die Mitarbeiter der Einrichtung. Von diesen werden die Geschenke dann an die Bewohner weiter gegeben. Der Förderverein wünscht allen Bewohnern und Mitarbeitern des ABZ, trotz der zur Zeit großen Belastung eine schöne Weihnachtszeit und, zumindest ein paar besinnliche Stunden.