Mehr als 120 Schüler*innen der 9. Jahrgangsstufe des Gymnasiums und der Realschule des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach absolvierten im Mai ihr Betriebspraktikum.

Im Vorfeld wurden sie von ihren Lehrkräften auf ihren „Schnupperkurs“ in mehrheitlich privatwirtschaftlichen Unternehmen oder Verwaltungsbehörden gezielt vorbereitet. So begleitete Franz Scheller aus der Klasse 9a die Landtagsabgeordnete Barbara Becker in die Landeshauptstadt München, um dort einen vertieften Einblick in das abwechslungsreiche Aufgabengebiet politischer Vertreter*innen zu erhalten.

Durchwegs positive Rückmeldungen erhielten Fachschaftsleiter Martin Redweik und seine Kolleg*innen bei ihren Kurzbesuchen und Telefonaten mit Ausbildungsleitern und Praktikumsbetreuern vor Ort. Diese begrüßten aus Arbeitgebersicht die Möglichkeit der frühzeitigen beruflichen Orientierung. Schließlich konnten die Schüler*innen hierdurch erste Berufserfahrung sammeln, eigene Stärken und Schwächen entdecken und vielleicht auch schon feststellen, ob der angestrebte Beruf zu ihnen passt.

Von: Martin Redweik, Fachschaftsleiter Wirtschaft und Recht am FLSH