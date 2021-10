Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Berufsorientierung am Egbert-Gymnasium

Die „IHK-Ausbildungsscouts“ haben dem Egbert-Gymnasium einen Besuch abgestattet, um die Elftklässler über die verschiedenen Möglichkeiten der betrieblichen Ausbildung zu informieren. Dabei gab es Fakten aus erster Hand von drei Referenten, die selbst gerade mitten in ihrer Ausbildung stecken: Moritz Gunz erläuterte seine Erfahrungen im Bereich „technischer Modellbau“, Dominik Höller zeigte, worauf es beim Verkauf von Autos ankommt. Lukas Gießmann schließlich erzählte von seinen Erfahrungen als angehender Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Trotz der Unterschiede in ihren Berufen stellten sie als Gemeinsamkeit heraus, dass sie zielgerichtet arbeiten, gut betreut werden und schon in jungen Jahren ihr eigenes Geld verdienen. Die Regionalkoordinatorin der IHK-Ausbildungsscouts, Lara Salem, verwies auf die guten Karriere-Chancen der jungen Menschen, die nach den beruflichen Erfahrungen auch noch ein Studium anschließen können. Am Egbert-Gymnasium bilden die „IHK-Scouts“ eines von verschiedenen Modulen der Berufsorientierung. Dabei erhalten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe eine hilfreiche Orientierung für ihren Werdegang nach dem Abitur.