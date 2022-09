Iphofen vor 1 Stunde

Berufsinfos auf Rädern

Der Info-Truck der Metall- und Elektroarbeitgeber informiert Haupt- und Realschüler in Bayern über die vielfältigen Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektro-lndustrie (M+E). Das geht aus einer Pressemitteilung des Verbandes der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie hervor. Am Dienstag, 20. September, macht der Info-Truck ab 10 Uhr an der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Mittelschule Station. Die Jugendlichen können im Innenleben des zweigeschossigen Lkw modernste M+E-Technik erleben und an verschiedenen Stationen im Truck ihr technisches Geschick erproben, heißt es in der Einladung des Verbandes.