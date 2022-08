Zum 3. Mal veranstalten der Markt Burghaslach, der Markt Geiselwind sowie die Stadt Schlüsselfeld die Berufs- und Ausbildungsbörse Drei-Franken-Eck in der Eventhalle des Autohofes Strohofer in Geiselwind. Auf über 1200 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren am Mittwoch, 21. September, von 17 bis 20 Uhr mehr als 30 Ausbildungsbetriebe aus dem Herzen Frankens, von Gremsdorf bis Kitzingen, von Markt Bibart bis Burgwindheim, ihre Ausbildungsberufe und freien Stellen. Darüber informiert die Kommunale Allianz Drei-Franken-Eck in einer Pressemitteilung, der folgender Text entnommen ist.

Ziel der Veranstaltung ist vor allen Dingen, dass die ausstellenden Unternehmen den Schülern und Erwachsenen die Produkte und Dienstleistungen ihrer Unternehmen zeigen und die dafür notwendigen Arbeitsschritte erklären. So nutzen beispielsweise die Luxuswohnmobilhersteller Concorde und Morelo die Gelegenheit und beschreiben direkt an zwei ausgestellten Luxuswohnmobilen die Wertschöpfungsketten ihrer Unternehmen. Aus erster Hand erfahren die Interessierten, welche Gewerke und Fähigkeiten ausgebildet und eingestellt werden.

Direkter Kontakt zu den Personalabteilungen

„Für die Besucher bietet sich die einmalige Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre Karriereangebote und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zahlreicher regionaler Arbeitgeber kennenzulernen und erste Kontakte in die Unternehmen und deren Personalabteilungen zu knüpfen. Im Idealfall kann gleich ein Praktikum, ein Ausbildungsplatz für die Zeit nach dem Schulabschluss oder ein fester Arbeitsplatz ausfindig gemacht werden“, meint Josef Körner, Organisator und Leiter der Kommunalen Allianz Drei-Franken-Eck. „Der große Vorteil eines Arbeitsplatzes am Wohnort oder in dessen Nähe ist der Zugewinn an Lebensqualität. Das langwierige Pendeln in die Metropolen entfällt. Regelmäßige lange Staus auf der Autobahn gehören der Geschichte an. Selbst ein etwas niedrigeres Gehaltsniveau als in der Stadt wird ausgeglichen durch die entfallenden hohen Kosten für Benzin und Kfz.“