Bei der Mitgliederversammlung des Marktbreiter Heimatvereins e.V. wurde bei den Neuwahlen die bisherige Vorstandschaft bestätigt. Dr. Claus Peter Berneth wurde wieder zum 1. Vorstand gewählt, Dr. Achim Rhein zum zweiten Vorstand. Peter Heppel übernimmt weiter die Position des Kassiers, Carolin Zink ist für die nächsten zwei Jahre Schriftführerin.

In seinem Bericht für das Jahr 2020 konnte Peter Berneth wenig Positives erwähnen. Corona bedingt, mussten alle traditionellen Veranstaltungen ausfallen. Das Kunstfest ARTBREIT wurde deshalb um ein Jahr verschoben. Wie bekannt, musste ARTBREIT in 2021 erneut um ein Jahr auf den 28. und 29. Mai 2022 verschoben werden. Genau das gleiche Schicksal traf das Marktbreiter Weinfest. Diese Ausfälle sind, so Peter Berneth, nicht nur äußerst schade für die treuen und interessierten Besucher, sondern es fehlte auch der wichtige und immer gute soziale Kontakt der vielen ehrenamtlichen Helfer bei diesen Veranstaltungen.

Höchst bedauerlich war die Auflösung des Chorensembles Kreuz und Quer, das sich vor Jahren dem Marktbreiter Heimatverein angeschlossen hatte. Auch hier war Corona letztlich der Katalysator für das Aus. Weder Proben noch Auftritte waren möglich, was zudem den SängerInnen-Schwund beschleunigte. Der Dank des Vereins für die hervorragende Arbeit und Außendarstellung des Chors wurde noch einmal bekräftigt.

Von: Claus Peter Berneth (1. Vorstand, Heimatverein Marktbreit)