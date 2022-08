Volkach vor 1 Stunde

Bernd Stelter über Wochenende und Wochentage

Am Dienstag, 30. August, können die Kabarett-Gäste eine Premiere erleben, denn Bernd Stelter feiert in Volkach sein "erstes Mal" beim Kabarett-Sommer in der Weinstadt. „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ heißt sein Programm, das gedacht ist für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden, heißt es in der Pressemitteilung der Touristinformation Volkach. Warum soll man bitte sehr viereinhalb Tage pro Woche verschenken, damit endlich wieder Wochenende ist? „Wir müssen schon jeden Tag genießen. Und warum können das die Dänen besser als wir, und die Schweden und die Schweizer auch. Das müssen wir direkt ändern. Aber wie?“ Antworten gibt (hoffentlich) der bekannte Comedian. Der Ticketverkauf läuft online über www.comoedie.de und vor Ort in der Touristinfo Volkacher Mainschleife, Marktplatz 1, Tel.: (09381) 40112. Das Programm gibt es online unter www.volkach.de