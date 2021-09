Kitzingen vor 48 Minuten

Bernd Regenauer tritt am 2. Oktober in Kitzingen auf

Einblicke und Ausblicke, Zeitkritisches und Zeitloses, Süffisantes und Skurriles, Globales und Fränkisches, Neuigkeiten und Klassiker von und mit Bernd Regenauer gibt es am Samstag, 2. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen. Der Auftritt wird ein "Best of" mit viel Raum für Interaktionen, eine kurzweilige Mixtur frisch zusammengestellter Auszüge aus den aktuellen Bühnenprogrammen des Deutschen Kabarettpreisträgers. Mit Blickwinkel in die Abgründe unserer Seelen- und Gemütszustände verführt Bernd Regenauer in herrlich absurde Gedankenwelten, teilt Vhs-Geschäftsstellenleiter Richard Arndt-Landbeck mit. Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr, es gilt die 3G-Regel.