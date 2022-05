Kitzingen vor 16 Minuten

Beratungstag "Barrierefreies (Um)Bauen"

Das Kitzinger Landratsamt bietet im Rahmen der "Aktionswoche zuhause daheim" am Donnerstag, 12. Mai, von 13 bis 17 Uhr eine kostenfreie und neutrale Fachberatung für "Barrierefreies (Um)Bauen" an. Darüber informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Einzeltermine finden im Halbstunden-Takt im Zimmer 71.14 des Landratsamts statt. Der Raum ist barrierefrei über das Eingangstor von der Alten Poststraße aus zu erreichen.