Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) der IFD Würzburg für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige hält in Kitzingen jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr unter Tel.: (09321) 9245846 oder (0151) 58050477 eine Sprechstunde ab.

Dort wird laut Pressemitteilung zu Möglichkeiten der Rehabilitation und Teilhabe beraten. Wer Fragen zur Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz hat, einen Rat sucht oder Informationen braucht, kann sich an die EUTB wenden. Willkommen sind Menschen mit verschiedensten Einschränkungen, Erkrankungen, Behinderungen, egal welchen Alters.

Telefonische Sprechstunden finden auch in Wiesentheid am 12. Juli und 16. August jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie in Geiselwind am 13. Juli und 17. August jeweils von 15 bis 17 Uhr, statt.

Anmeldung per E-Mail an: info@eutb-wuerzburg.de