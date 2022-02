Kitzingen vor 1 Stunde

Benefizkonzert zugunsten der Orgelrenovierung

Die evangelische Kirchengemeinde Kitzingen lädt am Sonntag, 6. Februar, um 19 Uhr zu einem Benefizkonzert zugunsten der Orgel-Renovierung ein. Dekanatskantor Martin Blaufelder spielt Werke von Bach, Francaix, Mendelssohn-Bartholdy, Boellmann und Gade, heißt es in der Ankündigung. Die große Steinmeyer-Orgel der Kitzinger Stadtkirche ist die größte evangelische Orgel in Unterfranken. Sie wurde zwischen 1951 und 1953 erbaut, besitzt drei Manuale und 58 klingende Register. Jetzt sei es an der Zeit, die Orgel grundlegend zu renovieren. Vorgesehen sei ein finanzielles Volumen von 300 000 Euro, heißt es in der Mitteilung der Kirchengemeinde.