Kitzingen vor 1 Stunde

Benefizkonzert in Kitzingen zugunsten der Orgel-Renovierung

Die evangelische Kirchengemeinde Kitzingen lädt am Sonntag, 3. April, um 19 Uhr zu einem Benefizkonzert zugunsten der Orgel-Renovierung ein. Laut Pressemitteilung der Kirchengemeinde spielt Dekanatskantor Martin Blaufelder unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger und Johannes Matthias Michel. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Die Steinmeyer-Orgel (im Bild) in der Kitzinger Stadtkirche ist die größte evangelische Orgel in Unterfranken.