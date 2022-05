Kitzingen vor 1 Stunde

Benefizkonzert trotz widriger Bedingungen toller Erfolg

Nach der langen Pause während der Corona-Pandemie konnte das Symphonische Blasorchester und die Big Band endlich wieder mit einem Auftritt das Können und die Spielfreude der Musiker zeigen. Am 05. Mai spielten die Ensembles für die Opfer des Krieges in der Ukraine ein Benefizkonzert auf dem Kitzinger Stadtbalkon. Viele Zuhörer und Zuhörerinnen waren auch während des gleichzeitig stattfindenden Brückenschoppens vor Ort und erfreuten sich an Klassikern wie Staying Alive, YMCA, Eye of the Tiger und Hits der jüngeren Geschichte wie Uptown Funk genauso wie an symphonischen Orchesterstücken wie der Big Sky Overture. Dabei mussten vor allem die Musikerinnen und Musiker der Big Band besonders standhaft bleiben, setzte doch kurz nach Beginn ihres Programmteils der Regen ein, der bis zum letzten Stück stetig stärker wurde. Aber die Schülerinnen und Schüler ließen sich genauso wie Dirigent Michael Mauer nicht aufhalten, wollten sie doch gerade auch für den Guten Zweck alles geben. Am Ende war dann auch die Spendenbox prall gefüllt. Die Spendengelder werden zusammen mit einem weiteren Betrag, den die Schülermitverantwortung bei der Fahrradaktion "Strampeln für die Ukraine" gesammelt hat, in den kommenden Tagen der Gemeinschaftsaktion "Deutschland hilft" zur Verfügung gestellt.