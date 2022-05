Geiselwind vor 18 Minuten

Benefizkonzert mit Sternallee

Mit dem Konzertprogramm zu ihrem fünften Studioalbum "Wie du bist" ist die Band "Sternallee" am Samstag, 14. Mai, in der Autobahnkirche Geiselwind zu Gast. Das berichtet der Autohof Strohhofer in einer Pressemitteilung. Facettenreich singen die fünf Musiker Susanne Scherer (Goldbach, Gesang), Matthias Gahr (Schwarzach am Main, Songwriting und Keyboards), Rolf Wenner (Gochsheim, Gitarren), Michael Aust (Volkach, Bass) und Sebastian Volk (Würzburg, Schlagzeug und Percussion) vom Leben zwischen leichten Tagen voller Dankbarkeit und unfreundlichen Zeiten. Und sie erzählen von Gott, der uns auf geheimnisvolle Weise in allen diesen Stunden immer an der Seite ist und uns ein leichtes Herz und Zuversicht schenkt. Im Gewand moderner christlicher Popularmusik in deutscher Sprache erklingen – mal heiter, mal nachdenklich – moderne Songs vom Leben und Glauben. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Ukraine-Hilfe werden erbeten.