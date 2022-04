Mainbernheim vor 20 Minuten

Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe

Zu einem Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe lädt am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr die Kirchengemeinde Mainbernheim in die Stadtkirche St. Johannis, heißt es in einer Pressemitteilung. Timo Lechner (Gesang, Gitarre, Tasten) und sein Quartett bestehend aus Julia Then (Gesang), Eva-Maria Lechner (Gesang, Querflöte) sowie Helmuth Welther (Percussions) werden geistliche und weltliche Lieder rund um das Thema Frieden und Menschlichkeit zu Gehör bringen. Dabei treffen deutschsprachige Pop-Stücke von Udo Jürgens oder Reinhard Mey auf englische Klassiker von John Lennon oder den Eagles. Dazu gesellen sich moderne, christliche Songs. Pfarrer Paul Häberlein rundet den Abend mit Texten und Gebeten ab. Der Eintritt ist frei. Spenden werden für regionale Hilfsprojekt für die Geflüchteten aus der Ukraine gesammelt.