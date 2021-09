Marktsteft vor 59 Minuten

Bembers kommt nach Marktsteft

"An der Spitze der Nahrungskette" lautet der Titel seines neuen Programms, mit dem Bembers auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr nach Marktsteft in die Mehrzweckhalle kommt. Am Samstag, 27. November, präsentiert der Hardcore-Comedian aus Nürnberg Tiefschläge aus seinen letzten vier Soloprogrammen und verspricht wie gewohnt "Brachial-Komik vom Feinsten", teilt die Freiwillige Feuerwehr Marktsteft in einer Pressemeldung mit. Extrem authentisch und erlebnisorientiert verschiebe Bembers die Perspektiven unserer vorgefertigten Sichtweisen, heißt es in der Ankündigung. Zwischen den Zeilen verstecke sich allerdings immer mit ein Stückchen Wahrheit, verpackt in ein Augenzwinkern und der Kunst, auch über sich selbst zu lachen. Der Kabarettabend beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Matthäus in Marktsteft, der Brücken-Apotheke in Kitzingen sowie online unter www.eventim.de.