Landkreis Kitzingen vor 7 Stunden

Beliebte Babynamen 2021: Die Favoriten der Eltern in Kitzingen

476 Babys sind 2021 in Kitzingen zur Welt gekommen, so viele Mädchen wie Jungen. Die Hitliste der Vornamen führen Klara und Noah an. Der bayerische und deutsche Trend ist anders.