Markt Einersheim vor 50 Minuten

Beliebt bei Klein und Groß

An der Elternversammlung bedankte sich der Elternbeirat stellvertretend für den Träger, sowie auch das Kita-Team bei Erika Weid und gratulierte zum 25-jährigen Arbeitsjubiläum. Frau Weid war sichtlich überrascht und hat sich sehr über die Glückwünsche und Geschenke gefreut. Das Team überraschte sie zudem mit einem Lied und einer schönen Hortensie. Erika Weid startete ihr Berufsleben am 1. Mai 1987 im Kindergarten in Hüttenheim. Dort war sie bis 2002 mit Unterbrechung durch ihren Mutterschutz in der Regelgruppe tätig. Danach gab es kurze Aushilfen in der Kita Seinsheim und Iphofen. Seit 10. Mai 2010 arbeitet sie im Kinderhaus in Markt Einersheim in der Krippengruppe als Kinderpflegerin. Sie spielt gerne Gitarre, was den Jüngsten sehr gut gefällt. Die musikalische Erziehung und gestalterisches Tun liegen ihr sehr am Herzen.