Neun Vorstrafen, drei wegen Beleidigungen, eine offene Bewährung und dann wieder eine Beleidigung: Eigentlich wäre der 49-Jährige reif für den Einzug ins Gefängnis gewesen. Der Angeklagte kam vor dem Amtsgericht Kitzingen dennoch mit einer dreimonatigen Bewährungsstrafe davon.

Zu verdanken hat er das einer "günstigen Sozialprognose" und der Richterin Patricia Finkenberger, die auf das Prinzip setzte: "Die Hoffnung stirbt zuletzt." Die Basis der Hoffnung ist eine Therapie, die der Mann angefangen hat, um seinen Drang zu Beleidigungen in den Griff zu kriegen. "Ich bekomme da gute Tipps; das hilft mir", sagte er zu der Arbeit der psychosozialen Beratungsstelle. Zudem habe der derzeit Arbeitslose gute Aussichten auf einen neuen Job und auch eine "Beziehung ist in Arbeit." Der Mann hat gerade eine Herzoperation hinter sich und ist nach eigenen Angaben ruhiger geworden. "Ich darf mich nicht mehr aufregen", erzählte der 49-Jährige vor Gericht.

Mit dem Aufregen hatte der Mann bisher seine Probleme. Was ein Blick in das Bundeszentralregister (BZR) zeigt. Neun Einträge sind dort zu finden; mehrere Beleidigungen sind darunter. 2017 war der Mann deshalb zuletzt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Die Bewährung lief noch, als er im Februar 2020 wieder zuschlug. Diesmal war er im Internet unterwegs, wollte über Ebay-Kleinanzeigen etwas verkaufen. Als das Geschäft nicht so richtig in Schwung kam, legte er sich mit einem möglichen Kunden aus Deggendorf an. "Das hat sich hochgeschaukelt", sagte er. Dann wurden Sprachnachrichten ausgetauscht, in denen der potenzielle Geschäftspartner dann schon mal zum "Papagei" oder "Hurensohn" wurde. Aus dem Geschäft wurde nichts. Dafür kam eine Anzeige aus Niederbayern und das Verfahren in Kitzingen.

Im Gerichtssaal sah es zunächst nicht nach einer Bewährungssstrafe aus. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft jedenfalls schloss sie mit Blick auf das Vorstrafenregister und die offene Bewährung aus. Eine günstige Sozialprognose sah sie nicht.

Die Verteidigerin und später auch das Gericht aber schon. Die Bewährung gab es allerdings mit Auflagen: Der Mann bekommt für drei Jahre einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt, muss 100 Sozialstunden leisten und vor allem die Therapie fortsetzen und das nachweisen, damit Beleidigungen nicht weiter sein ständiger Begleiter sind.