Kitzingen vor 1 Stunde

Belästigung mit 2,06 Promille

Ein 20-jähriger Mann belästigte nach Angaben der Polizei am Donnerstag um 18.45 Uhr im Edeka-Markt in der Wörthstraße in Kitzingen sowie auf dem davorliegenden Parkplatz des Supermarkts Markt-Mitarbeiter und deren Kunden. Unter anderem drohte der alkoholisierte Heranwachsende den Personen mit den Worten: “Ich stech euch ab!“