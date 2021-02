Der Dettelbacher Stadtrat beschäftigt sich an diesem Montag, 8. Februar, mit einer möglichen Erhöhung der Friedhofsgebühren sowie mit der Satzung über die Benutzung der städtischen Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen. Darüber hinaus geht es um die Teilnahme am Projekt E-Carsharing im Landkreis Kitzingen sowie um den Bebauungsplan "Paint" in Dettelbach. Ein weiterer Tagesordnungspunkt betrifft den Dettelbacher Naturbadesee. Dort will die Kitzinger Firma Alpacamp eine Freizeit- und Campinganlage mit Gastronomie errichten. Beginn ist um 19 Uhr im Festsaal des Historischen Rathauses.