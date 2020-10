Abtswind 29.09.2020

Bekommt das Abtswinder Kriegerdenkmal wieder eine Hecke?

Der Bereich um das Kriegerdenkmal in Abtswind gefällt einigen Ortsbürgern in seinem derzeitigen Zustand nicht. In der Ratssitzung merkte Gemeinderat Heiko Därr an, dass er mehrfach darauf angesprochen wurde, der gesamte Platz sei zu offen. Zudem würde die Grünfläche von einigen als Durchgang zur Abkürzung auf dem Weg zum neuen Kindergarten genutzt. Das sei angesichts "der Würde des Ortes nicht passend", befand Därr.