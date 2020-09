Ein Bike-Park in Zusammenarbeit mit den Vereinen und bevorzugt in einem der Ortsteile von Prichsenstadt – mit diesem Antrag des Ratsneulings Alexander Schöpfel befasste sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Nachdem für Prichsenstadt im Kultur- und Tourismusausschuss schon ein Mehrgenerationenplatz vorberaten worden war, sah Schöpfel den Bike-Park als weiteres Projekt. Allerdings sah die Verwaltung den Antrag so, wie er gestellt war, als "nicht beschlussfähig" an, sagte Bürgermeister René Schlehr im Gespräch mit dieser Zeitung. "Herr Schöpfel nannte in seinem Antrag weder einen Ortsteil, wo der Park gebaut werden könnte und auch keine konkrete Fläche", hatte Schlehr schon im Sachvortrag geschrieben.

Wie denn die genannte "Zusammenarbeit mit den Vereinen" aussehen soll, konnte Schöpfel ebenso wenig erklären wie eine zeitliche Umsetzung aussehen soll. Offen ließ er auch, wer der Betreiber des Parks sein solle: die Stadt oder ein Verein. Ein weiterer, nicht ganz unwichtiger Punkt waren die Finanzen. Schöpfel hatte vorgeschlagen, dass ein Zuschuss der Stadt durch den "rasanten Verkauf von Grundstücken in Laub bzw. durch nicht abgerufene Haushaltsmittel für den Erwerb von Bauland/Grundstücken gegenfinanziert" werden könne. Das, so Schlehr weiter im Sachvortrag, sei zwar "bedingt möglich, ist allerdings aufgrund der coronabedingten Haushaltssituation mit Hinblick auf die Haushaltsordnung nicht realisierbar". Auch sei ein Bike-Park auch nicht im Finanzplan der Stadt vorgesehen, weshalb keinerlei Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Zwei Biker-Parks im Landkreis

Schlehr wies im Gespräch mit dieser Zeitung auf den bestehenden Bike-Park in Dettelbach und den zukünftigen Bike-Park in Oberschwarzach hin (Eröffnung: 20. September 2020). Der Bike-Park in Dettelbach liegt in der Nähe des Industrie- und Gewerbegebietes "Lange Länge" am Rand eines Fahrradweges und bietet auf 16 000 Quadratmeter drei Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Angelegt von einer Spezialfirma wird der Bike-Park von den Jugendlichen gepflegt. Finanziert hat den 40 000 Euro teuren Park die Gemeinde Dettelbach.

Nach einiger Debatte zog Schöpfel seinen Antrag zurück, und auf Antrag des Bürgermeisters verlegte der Rat das Thema in den Kultur- und Tourismussschuss. "Dort existiert schon dieses Konzept mit dem Mehrgenerationenplatz und der Boccia-Bahn, warum soll jetzt der Bike-Park gesondert behandelt werden?", hatte Schlehr im Gespräch formuliert. Nun prüfen Verwaltung und Kultur- und Tourismusausschuss die Möglichkeiten eines Bike-Parks. Dazu werden die Vereine kontaktiert, um eine mögliche Kooperation für Bau und/oder Betrieb/Unterhalt abzuklopfen. Die Verwaltung sucht ein passendes Grundstück in der Großgemeinde, und ist dieses Paket zusammengestellt, soll der Ausschuss bis zum 1. April 2021 ein tragfähiges Gesamtkonzept vorlegen. Eine Umsetzung kommt nach Angabe Schlehrs erst in Frage, "wenn entsprechende Haushaltsmittel realisierbar sind".