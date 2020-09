Kitzingen vor 1 Stunde

Bekifft eingeschlafen: Laute Musik ruft Polizei auf den Plan

Wegen überlauter Musik sind Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen am Sonntag gegen 4.45 Uhr zu einer Wohnung in der Kitzinger Innenstadt gerufen worden. Als ihnen nach mehrmaligem Klingeln die Wohnungstüre geöffnet wurde, drang sofort starker Marihuanageruch aus der Wohnung eines 27-Jährigen. In der Wohnung fanden die Beamten nach eigenen Angaben auf dem Wohnzimmertisch eine geringe Menge Marihuana, die der 27-Jährige wohl konsumiert hatte. Danach war er trotz lauter Musik eingeschlafen.