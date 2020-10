Die Vhs Volkach bietet in der digitalen Vortragsreihe zur Agenda 2030, die unter dem Motto steht "Stadt.Land.Welt.- Web zu den 17 Nachhaltigkeitszielen" einen Vortrag zum Thema "Bekämpfung des Klimawandels". Der Vortrag findet am Mittwoch, 7. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr online statt und wird gehalten von Sarah Kessler, LMU München und Michael Nagel, Students for Future, Hannover.

Laut Mitteilung der Vhs Volkach ist eine Anmeldung erforderlich; die Teilnehmer erhalten danach einen Zugangslink zum bequemen Einwählen von Zuhause. Die Teilnehmer sind bei der Veranstaltung selbst nicht sichtbar, können aber über Chat Fragen an die beiden Referenten stellen und mitdiskutieren. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.

Anmeldung unter www.vhs-vo-geo.de oder unter Tel.: (09381)-40128 in der Vhs Geschäftsstelle.