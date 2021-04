Das BR-Fernsehen stahlt am Sonntag, 4. April, um 17.45 Uhr die Frankenschau aus. Unter anderem wird der Beitrag "Damals in Franken: Karfreitag in Großlangheim" gezeigt. In Großlangheim wurden in den 1960er Jahren viele vorösterliche Traditionen gepflegt, heißt es in einer Presesmitteilung des Bayerischen Rundfunks. So gingen die Messdiener ab Gründonnerstag "Ave Maria"-singend und mit hölzernen Ratschen durchs Dorf, um die Stunden für Gebet und Gottesdienst auszurufen. Auch ein Judasfeuer wurde im Dorf immer zur Osterzeit entzündet.