Kitzingen vor 30 Minuten

Beim Zurückstoßen gegen Auto gefahren

Am Mittwochmittag fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Mercedes in Kitzingen auf der Staatsstraße 2271 in Richtung Hörblach und ordnete sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Albertshofen ein. Die Linksabbieger-Ampel zeigte rot an. Da die Frau zu weit im Kreuzungsbereich stand, konnte sie die Ampel nicht mehr erkennen und rangierte deshalb zurück. Hierbei übersah sie die bereits dahinter stehende 46-jährige Fahrerin eines VW und fuhr mit dem Heck des Mercedes gegen die linke Frontpartie des VW. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschaden von 3000 Euro.