Kitzingen vor 30 Minuten

Beim Warten von der Bremse aufs Gaspedal gerutscht

Am Mittwochmittag kam es in der August-Gauer-Straße in Kitzingen auf dem Gelände des Globus-Baumarktes zu einem Unfall. Ein 24-Jähriger stand mit seinem BMW an der Autowaschanlage an, als er beim Anfahren von der Bremse auf das Gaspedal rutschte. In Folge dessen fuhr er auf das Heck eines vor ihm wartenden, 42-jährigen VW-Fahrers auf.