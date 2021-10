Kitzingen vor 17 Minuten

Beim Vorbeifahren Spiegel touchiert

Am Mittwoch zwischen 6 und 14 Uhr parkte in Kitzingen eine Verkehrsteilnehmerin ihr Auto ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, teilt die Polizei mit. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, war der linke Außenspiegel beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer muss diesen der Spurenlage nach touchiert und dabei zerbrochen haben.