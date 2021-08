Kitzingen vor 31 Minuten

Beim Vorbeifahren anderen Pkw gestreift

Am Donnerstag, um 15.10 Uhr, befuhr eine 31-jährige Frau mit einem Toyota die Egerländer Straße in Kitzingen, heißt es im Polizeibericht. Verkehrsbedingt hielt die Frau ihr Fahrzeug vor einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw an. Ein dahinter folgender 80-jähriger Lenker eines Nissans verkannte die Situation. In der Annahme, dass die Toyota-Fahrerin einparke, fuhr der Rentner links vorbei. Zeitgleich fuhr die Frau mit ihrem Pkw an und übersah den Nissan, was zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge führte. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro.