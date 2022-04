Zu einem Unfall kam es am Mittwoch, gegen 9.35 Uhr, auf der Staatsstraße zwischen Kitzingen und der Anschlussstelle der A3.

Ein 58-jähriger Hyundaifahrer folgte einen langsam fahrenden Traktor und wollte hinter diesem nach links in einen Flurweg abbiegen. Dies übersah ein nachfolgender, 37-jähriger Skodafahrer und setzte zeitgleich zum Überholen des Hyundais an. Dabei stieß er mit der Front seines Pkws in die linke Fahrzeugseite des 58-jährigen, welcher sich beim Zusammenstoß leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro.