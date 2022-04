Kitzingen vor 1 Stunde

Beim Rückwärtsrangieren geparkten Opel touchiert: Zeugin beobachtet alles

Bereits am Freitagmorgen kam es in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen zu einer Unfallflucht. Eine Zeugin hatte beobachten, wie die Fahrerin eines Opels beim Rückwärtsrangieren mit dem Heck gegen die Front eines geparkten Opels stieß.