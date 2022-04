Seinsheim vor 1 Stunde

Beim Rückwärtsfahren Dacia übersehen

Rückwärts aus einer Stichstraße fuhr eine 26-jährige mit ihrem Auto am Sonntagmorgen auf die Straße am Mühlbach. Dabei übersah die Frau aus Unachtsamkeit einen heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten, 60-jährigen Dacia-Fahrer, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber ein Gesamtschaden von circa 13.000 Euro, so die Polizei abschließend .