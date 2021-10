Kitzingen vor 30 Minuten

Beim Rangieren Radfahrer touchiert

Am Dienstagmorgen befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen. Aufgrund eines Müllfahrzeugs und der dadurch entstandenen Engstelle hielt der Mann sein Fahrzeug an und rangierte seinen Pkw rückwärts, heißt es im Polizeibericht. Hierbei übersah er einen bereits dahinter stehenden 66-jährigen Radfahrer. Dieser versuchte noch, auf den Gehweg zu kommen. Auch der Fahrer des Müllfahrzeugs bemerkte die Gefahrensituation und betätigte zur Warnung des BMW-Fahrers die Hupe. Dieser nahm dann den Radler wahr. Trotzdem kam es zur Berührung zwischen Pkw und Fahrrad, so dass der Radfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 50 Euro.