Willanzheim vor 1 Stunde

Beim Rangieren Laterne gestreift

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Keltenstraße in Willanzheim zu einem Unfall. Ein 62-jähriger Fahrer eines Lasters streifte beim Rangieren einer Kurve eine Laterne. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro, wie die Polizei mitteilt.