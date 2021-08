Volkach vor 33 Minuten

Beim Rangieren Auto beschädigt

Am Montagmorgen rangierte ein 60-jähriger Mann seinen Lkw in der Gartenstraße in Volkach, heißt es im Polizeibericht. Dabei touchierte er einen ordnungsgemäß geparkten VW Passat. Durch den Anstoß wurde die Motorhaube sowie der Stoßfänger an der Frontseite beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro.