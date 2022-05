Gerlachshausen vor 1 Stunde

Beim Heizölkauf bares Geld gespart

25 Cent pro Liter Heizöl sparten die Mitglieder des Schwarzacher Siedlervereins im vergangenen Jahr, wenn sie sich für den gemeinsamen Einkauf über die Gemeinschaft der Häuslebauer entschieden hatten. 300.000 Liter Heizöl waren auf der Sammelbestellung vermerkt, so die Information in der Mitgliederversammlung am Freitag im Gasthaus Anker in Gerlachshausen. Für Sparfüchse lohnte sich laut der Vorsitzenden Melanie Rosenberger auch der Einkauf in einem Kitzinger Baumarkt. Der gewährte Rabatt wurde mittlerweile an die Vereinsmitglieder ausgezahlt.