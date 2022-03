Wiesentheid vor 47 Minuten

Beim Einparken silbernen Opel touchiert

Ein 60-jähriger Porschefahrer touchiert in der Erweinstraße in Wiesentheid am Dienstag um 11 Uhr vor der Bäckerei beim Einparken einen ordnungsgemäß geparkten, silbernen Opel. Der Mann fragte anschließend im Umfeld nach dem Besitzer des beschädigten Opels. Als er dann zur Unfallstelle zurückkam, war der Opel nicht mehr auf dem Parkplatz, heißt es im Bericht der Polizei. Ob der Fahrzeuglenker des Opels den Schaden an seinen Pkw bemerkt hat, ist bislang unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von circa 3500 Euro.