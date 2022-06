Obernbreit vor 1 Stunde

Beim Ausweichen die Felge beschädigt

Am Samstag gegen 13.45 Uhr war ein 61-jähriger Fordfahrer in der Raiffeisenstraße von Obernbreit in Richtung Gnötzheim unterwegs. Dabei kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug auf seinem Fahrstreifen entgegen, so dass der Fordfahrer nach rechts und hier über einen Bordstein ausweichen musste. Hierbei wurde der Ford am rechten Vorderreifen und dessen Felge beschädigt. Der Schaden beträgt 250 Euro. Das entgegenkommende Fahrzeug musste wohl aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand auslaufenden Sandhaufens nach links gelenkt werden. Der unbekannte Fahrzeuglenker dürfte überhaupt nicht mit bekommen haben, dass es durch das Fahrmanöver zur Schädigung eines anderen gekommen ist. Wer kann Hinweise geben?