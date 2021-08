Kitzingen vor 32 Minuten

Beim Ausparken Auto touchiert

Am Donnerstag um 14.35 Uhr touchierte eine 51-jährige Fahrerin eines VW-Polo beim Ausparken einen ordnungsgemäß in der Flugplatzstraße in Kitzingen geparkten Volvo. Durch die Berührung wurde die linke hintere Seite am geparkten Auto leicht eingedellt und verkratzt, heißt es im Polizeibericht. Der VW hatte ebenfalls Kratzer an der hinteren linken Fahrzeugseite. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2500 Euro.