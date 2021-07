Volkach vor 1 Stunde

Beim Ausparken an Skoda hängengeblieben

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Kolpingstraße in Volkach ein Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Opel rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei übersah die Dame laut Polizeibericht einen ordnungsgemäß, gegenüber geparkten Wagen und stieß mit der Heckseite ihres Fahrzeugs gegen den Skoda. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.